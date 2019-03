Channing Tatum y Jamie Foxx conquistan a la audiencia bailando salsa en el programa 'Despierta América'

Para que luego digan que nuestros actores no son polifacéticos. Channing Tatum y Jamie Foxx están promocionando su última peli, 'Asalto al Poder' (o 'White House Down', in English) y, para ello, acudieron como invitados al programa de televisión 'Despierta América'. El momentazo llegó cuando el presentador les invitó a recibir una clasecita de salsa y ellos...¡Aceptaron encantados!

Vale que a Channing Tatum ya le habíamos visto menear el esqueleto en 'Magic Mike', donde hacía de stripper, pero su compi Jami no se quedó cortó durante el programa. Que si pie por aquí, un movimiento de brazos de lo más rítmico...¡Se lo pasaron pipa! Foxx se atrevió incluso a desabrocharse parte de la camisa para lucir pectorales, siguiendo la moda del profe de salsa.

"¿A quién no le gusta la salsa? ¡Gracias al equipo de @DespiertaAmeric por aliñarnos la mañana!", tuiteó Channing. Y es que, entre vuelta y vuelta, los actores nos dejarón fotitos en las redes sociales.

El que fue elegido por la revista People como Hombre más sexy del mundo está felizmente casado con Jenna Dewan-Tatum y acaban de ser papás de su hija Everly. Eso sí, a divertido no le gana nadie. Como consuelo, diremos que Jamie Foxx, por lo que se sabe, está soltero y entero. ¡Y menudo ritmo tiene! ¿Le habrán salido muchas pretendientas después de marcarse este baile?