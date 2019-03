Cesc Fábregas, Cristiano Ronaldo o Neymar, entre los futbolistas del Mundial de Brasil 2014 con los que se cometería una infidelidad

En el primer puesto del ránking ha quedado Cesc Fábregas, jugador internacional de España. No nos sorprende que sea un español el líder de la encuesta, pues Cesc es uno de los futbolistas más sexys de la Liga BBVA y del mundo actualmente. Con esos abdominales de infarto, la piel morena y la sonrisita picarona, Fábregas no puede ser más 'made in Spain' y por eso a muchas mujeres no les importaría echar una 'canilla al aire' con este sexymbol.

En el segundo puesto aparece el mexicano Rafa Márquez; su melena rizada, tez morena y su carácter latino consiguieron enamorar a una gran belleza como es Jaydi Michel y aunque ambos están felizmente casados desde 2011, según esta encuesta son muchas las que desearían vivir una aventura al más puro estilo mexicano con Márquez.

En el tercer puesto, el holandés Van Persie reúne todas las condiciones de chico guapo, atractivo y sexy con el que pasar una noche de amor a espaladas de tu pareja. En cuarto lugar, el hombre con el cuerpo más perfecto y definido del mundo: Cristiano Ronaldo. Aunque proviene de una isla de Portugal, Ronaldo ya ha empapelado más de medio mundo con sus anuncios de ropa interior en los que nos deleita con su figura de infarto, y es que las agencias de publicidad se rifan a este jugador de cuerpo de 10.

Gonzalo Higuaín y su carita de niño bueno han conseguido el quinto puesto del ranking, y seguro que con su acento embaucador a más de una le encantaría que Higuaín le enseñara los secretos de la tierra del tango. Mario Balotelli y sus abdominales extra definidos serían un buen motivo para vivir una aventura con este jugador de ébano, y por ello ocupa el sexto lugar.

En el séptimo puesto, Olivier Giroud. El jugador francés bien podría dedicarse al modelaje cuando termine su carrera como futbolista, pues el porte y las poses de este chico ante las cámaras son espectaculares. Neymar es todo un rompecorazones en su país, Brasil, pero desde que juega en el Barcelona su conquista se está multiplicando cada vez más y ya es todo un sexsymbol a nivel internacional.

En el penúltimo puesto Mesut Özil. Aunque provenga de la tierra del frío y la sobriedad, el jugador alemán es muy fan de la fiesta y según la encuesta, son muchas a las que no les importaría compartir una de esas noches de cerveza y 'party hard' con el futbolista. Y por último, el inglés Wayne Rooney cierra este top 10 con su carita de niño bueno y sus ojos azules en los que se perdería más de una.