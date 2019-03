Cayetano Rivera sube una imagen a Instagram presumiendo de torso desnudo

Cayetano Rivera no hace mucho que se abrió su cuenta de Instagram y parece que le está cogiendo el gusto a esto de compartir fotos con sus seguidores. Concretamente la última imagen que ha subido el torero ha dejado a todos sus fans con la boca abierta. Y es que si antes nos encantaba hora nos ha terminado de conquistar.

En la fotografía vemos a un Cayetano Rivera al natural mientras hace ejercicio colgado de una barra al más puro estilo de los Juegos Olímpicos. Con los brazos hacia arriba, la mirada hacia abajo mientras marca pectorales, dorsales, abdominales y todas los músculos que acaben en "ales". ¡Tremendamente arrebatador!

Junto a esta imagen tan inspiradora con la que demuestra que es todo un deportista añade un comentario en inglés muy motivador: "If' por Rudyard Kipling, 'If you can force your heart and nerve and sinew. To serve your turn long after they are gone. And so hold on when there is nothing in you. Except the Will which says to them: "Hold on", comentaba.