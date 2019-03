Catherine Zeta-Jones presume de cuerpazo en Instagram a sus 47 años

DURANTE SUS VACACIONES EN MÉXICO

Las redes sociales se han quedado con la boca abierta con la última imagen que ha publicado en Instagram la mismísima Catherine Zeta-Jones. La actriz está muy cabreada con unas fotografías que le hicieron los paparazzis (en las que está en bikini), por lo que ha decidido ser ella misma quien presuma de cuerpazo a sus 47 años. La de Hollywood ha compartido con sus seguidores un montaje de dos instantáneas, que se las hizo su marido Michael Douglas, y en las que podemos ver su perfecto y liso abdomen y un culo de infarto. Si todavía no las has visto no te las puedes perder.