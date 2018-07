Carlos Marco presume de cuerpo en las redes sociales

Carlos Marco ha publicado recientemente en su cuenta de Twitter una foto que dejará a más de un@ con la boca abierta. Con el ya iniciado verano el cantante ha querido ahora más que nunca presumir de cuerpo.

Carlos mantiene una relación muy fiel con todos sus seguidores. "Yo ya no sé si ir también a mi bola o directamente en bolas", tuiteaba el cantante. Algo a lo que sus seguidores no han tardado en reaccionar. Además, aprovechó su momento para decir: "Un poco básico yo posando sin camiseta en el espejo, pero no voy yo al gimnasio 3 veces a la semana para nada".

Todos los fans del cantante se revolucionaron en las redes y es que algunos no se lo tomaron tan bien. Parece que las críticas las ha sabido aceptar con humor y es que, desde que el cantante salió del grupo, no ha hecho mas que evolucionar en su carrera musical lanzando su nuevo disco 'Chalk Dreams' el pasado mes de mayo.