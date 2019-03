Cara Delevingne posa desnuda para concienciar sobre la caza animal

Junto a la organización 'I'm Not A Trophy' (No soy un trofeo), Cara Delevingne quiere acabar con la caza animal y por eso no ha tenido reparos y ha posado desnuda para el objetivo del fotógrafo Arno Elias: "Debemos unir nuestras fuerzas para acabar con la práctica de la caza de una vez por todas", señaló el artista.

En las imágenes, Cara Delevingne, que también mostró su apoyo a los animales el año pasado cuando protagonizó una campaña para Tag Euer para recaudar fondos con la venta de relojes para los leones salvajes de África, aparece con el cuerpo tatuado con cebras, gorilas, elefantes, leopardos y leones.

La modelo no puede estar más feliz de realizar este proyecto: "Tengo la intención de ser muy práctica con la organización y haré lo que pueda para ayudar a crear conciencia sobre la caza furtiva y el trágico trofeo de caza que se está produciendo en África", contó a Marie Claire USA.