Cameron Díaz, George Clooney, Angelina Jolie o Beyoncé, entre las más sorprendentes declaraciones sobre sexo de los famosos

Normalmente el sexo suele ser tema tabú sobre todo si se trata de famosos pero vaya, hay algunos que se tiran al agua patos y no dudan en hablar de sus proezas sexuales. En Celebrities.es hemos recopilado las confesiones sexuales más sorprendentes de los famosos, y la verdad que no se quedan cortas.

Martha Stewart admitió que había hecho un trío, mientras que Elizabeth Hurley rompió el hielo cuando habló de su actividad sexual con el que fuera su novio Hugh Grant. La actriz habló maravillas de él, vamos que durante 13 años que duró su relación no tuvo ni una mínima queja, su vida sexual la calificó de 10, ¡ole!

Chrissy Teigen y su esposo John Legend admitieron que eran miembros de la 'Mile High Club'. Por lo visto la pareja iba camino de Tailandia y que si arrumaco por aquí y otro por allí, la cosa acabó como acabó debajo de la manta del avión, es por eso que la modelo dijo que se merecían un trofeo, vamos que les va 'hacer manitas' en público.

Gwyneth Paltrow admitió que durante el sexo no tenía una postura favorita sino que ella opta por todas las del kamasutra: "Yo estoy con todas." Al contrario que Zoe Saldana, que sin dudarlo admitió: "Me gusta misionero y me gusta estar de rodillas también. Y me encanta estar encima… Me encanta el estilo perrito o de pie". Otra que se animó a revelar su postura favorita fue la legendaria Jane Fonda: "Aunque soy bastante flexible y puedo arrodillarme, no es tan cómodo para mí como lo que solía ser antes. Yo tenía una rodilla falsa, yo prefiero estar acostado o sentado en un sofá con él, sin juego de palabras."

Rushell Brand de su ex esposa Katy Perry bromeó acerca de que él consideraba convertirse en monje después de su divorcio, diciendo que cuando estaba casado solía tener sexo pensando en otras personas. "Cuando me divorcié consideré volverme monje. Cuando eres monje, no puedes tener sexo con nadie. Cuando estás casado, puedes tener sexo con una persona. No es tan diferente".

Cher tampoco se queda corta y es que sobre su ex novio Tom Cruise, allá por los 80, un chavalito, contó que el actor "estaba entre los cinco primeros" de sus mejores amantes. Y añadió: "Fue bastante caliente y pesado por unos pocos minutos. Él es un gran tipo." Si ya se le veía venir en 'Top Gun' o en 'Cocktail'...

John Mayer abrió las puertas de su mente y lo contó todo a Playboy sobre su relación con Jessica Simpson: "Sexualmente era una locura. Fue como napalm, napalm sexual". La calificó incluso como su particular 'droga' sexual. Wilmer Valderrama reveló el secreto sobre su vida sexual con su entonces novia Mandy Moore, dijo que le había robado la virginidad a la actriz y además añadía: "El sexo con Mandy era bueno, pero no era como con una tarta de manzana caliente".

Angelina Jolie tampoco se cortó en hablar sobre su vida sexual con Brad Pitt, incluso cuando estaba embarazada de gemelos afirmaba que el embarazo hacía crecer su vida sexual, incluso te hace mucho más creativo y divertido. Igual que Jessica Simpson, que cuando estuvo embarazada también calificó el sexo como el gran placer, sin pelos en la lengua añadía: "Soy una especie imparable en este momento. El Big O es, como, el mayor O nunca!"

Jada Pinkett Smith admitió que ha tenido sexo con Will Smith en todos los lugares habidos y por haber en los que han tenido acceso, se planteó incluso mantener relaciones en su ¡oficina! Cameron Díaz es de las que piensan que el sexo te ayuda a mantener tu brillo juvenil, ¡claro que sí! Robert Downey Jr. también confesó ser "un masturbador compulsivo de serie." Olivia Wilde se atrevió a decir que ella y su prometido Jason Sudeikis "tienen relaciones sexuales como los corredores de maratón de Kenia."