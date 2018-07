Calvin Harris cae rendido con la sexy foto de Demi Lovato

La llegada del buen tiempo sube la temperatura en las redes sociales, y es que con el calorcito llegan los sexys posados en las redes sociales presumiendo de tipazo. Poco a poco nuestros famosos se van animando y compartiendo sus provocadores posados en sus perfiles de Instagram. Una de las primeras en hacerlo ha sido Demi Lovato. La cantante y actriz ha presumido de escote en sus redes y ha compartido dos sexys imágenes con sus seguidores que han provocado más de un suspiro.

Parece que la estrella musical ha estado disfrutando del sol con un bañador con un generoso escote y ha decidido posar sexymente y compartirlo con sus seguidores, que rápidamente le han dedicado numerosos halagos y han premiado la publicación con más de un millón de 'Me gusta'. Pero entre tantos 'likes' hay uno que ha llamado la atención especialmente.

Sus seguidores no han sido los únicos que se han quedado eclipsados con el escotazo de la artista. El conocido DJ Calvin Harris, exnovio de Taylor Swift, le ha lanzado una indirecta a la cantante por las redes dando 'Me gusta' a su publicación. Lo que podría ser un simple 'like' ha despertado las sospechas, porque aunque ella parece estar feliz con su relación con el luchador brasileño de MMA Guilherme Vasconcelos, el DJ y la cantante ya tuvieron un acercamiento poco después de que pusiese fin a su noviazgo con la también cantante Taylor Swift.