Caitlyn Jenner posará desnuda para la portada de Sports Illustrated

En 1976, Caitlyn Jenner ganó la medalla de oro en la modalidad de decatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal cuando todavía era el deportista Bruce Jenner. Ahora, se va a celebrar el 40º aniversario de su hazaña y The Huffington Post ha revelado que la exatleta de 66 años posará desnuda para la portada de Sports Illustrated.

A modo de homenaje, Caitlyn será fotografiada sin ropa pero con una bandera de Estados Unidos y con la condecoración que recibió. La noticia resulta curiosa, ya que su exmujer Kris Jenner también posó con una medalla y una bandera en una sesión de fotos en la primera temporada de 'Keeping Up With The Kardashians'.

No es la primera portada que protagoniza Caitlyn, pues el pasado año sorprendió a todos presentando su cambio de sexo en la primera página de Vanity Fair. Y tampoco su triunfo en Montreal es la única condecoración que posee, pues en los premios ESPYs 2015 fue premiada por su valentía al convertirse en transgénero.