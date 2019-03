El brazo de Chris Hemsworth se convierte en el protagonista de una instantánea en Instagram

No hay duda de que el cuerpo de Chris Hemsworth desata pasiones, y es que sus brazos deberían estar considerados patrimonio de la humanidad. Sino lo crees es que todavía no has visto la imagen que su hermano mayor Luke ha publicado en su cuenta personal de Instagram.

"Hey @chrishemsworth que levantas 'bro'? @lukemun @emerysurfboards", titulaba el hermano del actor de 'Thor' junto a la imagen. Una instantánea en la que los hermanos aparecen disfrutando de una cervecita junto a dos amigos. Pero lo que más sorprende de la foto es el brazo de Chris, ¡es que derrite!

Y es que con los vídeos y las imágenes que publica Chris en su Instagram donde se demuestra que el actor se machaca en el gimnasio no nos extraña nada de nada que el marido de Elsa Pataky quiera presumir de músculos.