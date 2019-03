Blanca Suárez provoca al objetivo sacando su lado más sexy en ropa interior

La joven y cotizada actriz ha vuelto a ponerse en sujetador para posar ante el objetivo de Rafa Gallar, y no sabemos si es que Blanca Suárez cada vez se siente más cómoda tan ligerita de ropa, pero la verdad es que posa como si llevase toda la vida haciéndolo.

En esta ocasión, además de sacar de nuevo su lado más caliente, Blanca ha hablado largo y tendido para el medio YoDona. En la entrevista la actriz ha sacado su lado más humano y ha opinado sobre la situación social que rodea a España ahora mismo: "Como mujer joven, me da miedo lo que está pasando en este país".

Además, Blanca sabe que ahora es la chica del momento y que su imagen está más que cotizada. Ha revelado que las ofertas publicitarias no paran de llegarle pero que sólo acepta aquellas en las que realmente cree: "Recibo muchísimas propuestas para anunciar las cosas más inverosímiles. Pero siempre debo tener claro cuál es mi profesión: soy actriz, no modelo. Después, me planteo si yo consumiría el producto que me proponen anunciar. Hay que saber elegir, y no abusar".

Sobre su imagen para Instimissimi, Blanca ha confesado que: "Anunciar es seducir, claro. Pero el hecho de estar en ropa interior ya tiene el punto de seducción. No había que añadirle ni picardía ni provocación. La sensualidad puede ser elegante. Además, se trata de seducir tanto a hombres como a mujeres. A estas tienes que ponerlas de tu lado, ellas han de sentirse igual de guapas y sensuales que tú".

También, Blanca se ha sincerado sobre muchos más aspectos de su vida. Sobre la fama la actriz declaraba: "Un acoso continuo no he llegado a sentir. Nunca he tenido la necesidad de huir, de poner tierra por medio, de vivir en algún lugar en el que nadie me conozca. También es verdad que si te vas de vacaciones, lejos, puedes notar la sensación de reencontrarte de algún modo contigo mismo. En algún momento me he enfadado, porque se permiten hablar de ti sin conocerte, inventan cosas que no son ciertas. La única defensa es no entrar nunca en ese juego". Y es que con esa cara, tantos proyectos entre sus manos, y teniendo a Miguel Ángel Silvestre entre sus sábanas noche tras noche quién no estaría la mar de feliz.