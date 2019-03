Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre o Angelina Jolie y Brad Pitt, las parejas 10 de la temporada

Tienen estilo y lo comparten con su pareja. Las celebrities también buscan con quién compartir su vida, gustos y aficiones, y si comparten también cuerpazo, personalidad y elegancia pues mucho mejor... ¿Cuál es tu pareja celebritera preferida?

Desde que Paula Echevarría y David Bustamante se enamoraron no han tenido problema en pasear su amor por cualquier lugar y darnos una envidia sana... y no tan sana. La pareja cada día se hace más fuerte y se complementan a la perfección. Ella, actriz y una auténtica it girl; él cantante y modelo de diversas marcas publicitarias. Ambos tienen un estilazo para quitar el hipo. Son, sin duda una de nuestras parejazas 10.

Hay actores que son pareja en la ficción y luego el amor traspasa la pantalla y se convierte en realidad, sino que se lo digan a Mario Casas y María Valverde. Enloquecieron a medio mundo con la historia de 'Tres metros sobre el cielo' y la parejita desde entonces no baja de las nubes. Igual les pasó a Álex González y Adriana Ugarte. La parejita confirmó su romance sobre la alfombra del festival de cine de Málaga donde se fundieron públicamente en un apasionadísimo beso... Se conocieron en el rodaje de la película 'Combustión' y desde entonces son totalmente inseparables.

Otro caso similar es el de Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre, ambos se conocieron en el rodaje de "The Pelayos". Desde un principio decidieron ser discretos en su relación pero se han ido abriendo poco a poco hasta mostrarse públicamente de lo más cariñoso. ¡Que viva el amor!

Si hablamos de amor y de actores, no nos podemos olvidar de Brad Pitt y Angelina Jolie, una de las parejas más envidiadas del séptimo arte. Guapos, adinerados y se quieren más que nunca... ¡según comentan se casarán en un barco este mismo verano! Al parecer, Brad y Angelina se darán el "sí quiero" a bordo del Hebridean Princess, un crucero que recorre las islas escocesas. ¿Puede haber algo más romántico?

En clave deportiva se nos vienen a la cabeza también muchas parejitas de buenorros, como Cristiano Ronaldo e Irina Shayk. Arrasan por donde pasan con sus tipazos de escándalo y últimamente no paran de correr los rumores de posible boda para finales de este verano... ¡ojalá podamos deleitarnos pronto al verlos vestidos de boda! Sergio Ramos y Pilar Rubio son otra parejita de esas que nos encantan. Muchos no apostaban por la relación entre el futbolista sevillano y la presentadora, pero a día de hoy parecen estar viviendo su mejor momento.

Y si de parejas deportivas hablamos, no podían faltar el portero madridista Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero, que están viviendo sus días más felices al saber que van a ser padres, convirtiéndose sin duda en una de las parejazas del momento. Patidifusos nos dejaron cuando nos regalaron el beso eterno mundial en directo, ¡queremos que se repita!

Cinco años llevan juntos el torero Cayetano Rivera y la presentadora y modelo Eva González. Desde que se conocieron en una fiesta de Vogue en 2008 Eva González entró por la puerta grande en la vida del torero... y es que parece no tener ojazos para otra. De momento, no hay planes de boda pero el amor entre ellos rebosa. ¡Olé, olé y olé!

Tampoco podían faltar en nuestra lista, los Beckham. Viven una glamourosa y fastuosa vida además de una historia de amor de lo más ardiente. Nadie apostaba por Victoria y David Beckham en un principio pero al final ha terminado conquistando el mundo.

Nos encantan nuestras cuqui parejas de 'celebs'... ¡Love is in the air!