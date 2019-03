Blanca Suárez deja su pecho al descubierto tras las transparencias del Zuahir Murad que lució en los Fotogramas de Plata 2014

LA ACTRIZ FUE, SIN DUDA, LA QUE MÁS ENSEÑÓ EN LA ALFOMBRA ROJA

Los Premios Fotogramas de Plata 2014 ha reunido a muchos de nuestras celebrities que no han querido perderse esta gala. Muchos de nuestros actores y actrices repiten éxito de convocatoria, como Blanca Suárez, a la que pudimos ver luciendo modelazo sobre la alfombra roja. Si su look del año pasado, cuando se decantó por un escotazo con transparencias, parecía difícil de superar, el de 2015 no deja nada a la imaginación para seguir siendo la más sexy del lugar. Blanca escogió un Zuhair Murad de transparencias que dejaba poco a la imaginación...