Blake Lively, Jennifer Lawrence o Sofía Vergara, entre las celebrities con cuerpazo que no pisan el gimnasio

"Para presumir, hay que sufrir", reza el dicho. Sin embargo, a pesar de que muchas celebrities lucen cuerpazo muy orgullosas, lo que no sabíamos era que hay algunas que no pisan el gimnasio ni en sueños. Y es que eso de meterte en una sala a correr encima de una cinta y a levantar pesas no es santo de la devoción de muchas VIP, que prefieren el deporte al aire libre o que directamente odian hacer ejecicio. ¡Quién lo diría!

Empezando por Rihanna, que teniendo ese cuerpo de infarto asegura que para ella el gym es "aburrido, demasiado rutinario, demasiado familiar" y prefiere bailar o entrenar en la calle. Otra latinaza que vuelve loco a cualquiera es Sofía Vergara, quien tiene claro que esas curvas no se cuidan solas, aunque ve el entrenamiento como una tortura: "Odio el gimnasio, pero sé que a mi edad tengo que hacerlo para mantenerme", comenta.

Jennifer Lopez es de esas a las que no les apetece nada levantarse del sofá para ir a entrenar y que cuando terminan se sienten de lo más realizadas. Al contrario que Keira Knightly, a quien solo le gusta ir al gimansio para beber agua détox de sabores y no puede con las rutinas de ejercicios. Jessica Alba, por su parte, deja muy clara su postura: "Odio hacer ejercicio".

Luego están esas a las que todas 'odiamos', esas que no necesitan mover un dedo para estar divinas: Megan Fox nunca ha seguido ningún tipo de dieta ni ha hecho ejercicio en exceso; Kristen Stewart dice que "soy naturalmente delgada, todos en mi familia somos así, no tengo que hacer ejercicio ni dieta"; y Taylor Swift no es "muy fan de entrenar" y solo sale a correr si tiene que ganar algo de músculo. ¡Qué suerte!

Nada de gym, lo que le va a Katy Perry es hacer senderismo con sus amigas y saltar a la comba, pues ya sabemos que las normas no le pegan nada a la cantante. El cuerpazo de Jennifer Lawrence nos tiene enamoradas, pero ella odia hacer dieta y ejercicio y va al gimnasio sin ninguna motivación, de la misma forma que Eva Mendes reconoce que va a entrenar pero que no le gusta nada de nada. Y lo que hace la maravillosa Blake Lively es "buscar otras formas de mantenerme activa", como montar en bici o salir a caminar. ¡Hay mil alternativas!