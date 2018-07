Bibiana Fernández protagoniza un espectacular desnudo integral

Bibiana Fernández es uno de los rostros populares españoles que está más involucrada en su vida virtual a través de las redes sociales. Y es que la actriz interactúa constantemente con sus seguidores a través de Instagram y muchas son las imágenes que suele compartir.

Así, como es habitual, Bibiana suele comentar a través de sus fotos su día a día, sus preocupaciones o alegrías. Algo que ha hecho hace poco publicando una imagen suya de lo más espectacular.

En ella la televisiva aparece completamente desnuda tumbada sobre la arena blanca de una playa de Las Bahamas realizada hace ya 24 años.

"Me la quitarán las mentes bien pensantes pero tengo insomnio, y cuando la vi recordé a Miguel Montero, en esta época hice muchos desnudos, y él me decía mujer hazte alguna vestida para mandársela a mi madre. Todo me trae recuerdos, si me la quitan no me importa, es que no me duermo. Bahamas, 1994. Lo más importante no es que la quiten o la dejen, es pensar que no ha molestado que no ven motivo de censura y esa habla bien de nosotros", escribe.

En el texto comenta que al ser un desnudo pensaba que lnstagram le iba a penalizarla eliminado la fotografía al tratarse de un desnudo. Aunque, finalmente ha conseguido saltar la censura.