Berta Vázquez arrasa en la redes con un twerking recién levantada

Berta Vázquez saltó de la cama directa a marcarse un twerking con el que arrasó en las redes sociales. “Me he despertado así”, escribió la actriz junto a un vídeo en el que podíamos verla marcándose un sexy baile.

Sin maquillar y apoyada en el respaldo del sofá, Berta deja ver que esta ‘disciplina’ se le da tan bien como a su gran amiga, Úrsula Corberó. Sus seguidores no han dejado de darle ‘me gustas’ y ya son miles y miles los que acumula.

Sin embargo, hay otros a los que no les ha gustado nada este rol por el que ahora ha apostado la intérprete: “No necesitas eso para hacerte notar”, “Quizás necesitas que te piropeen y eso son carencias” o “Ahora te has vuelto trapera o qué”, son algunas de las críticas que ha recibido la novia de C. Tangana.