Bernabé Fernández, el cura de 'El Barco', nos muestra su lado más sexy

Siempre supo que su vocación era la de ser un actorazo y podemos decir que lo ha conseguido. A los 15 años ya debutó en la pequeña pantalla y 'Compañeros' o 'El Comisario'son algunas de las series en las que nos ha mostrado su talento. Bernabé Fernández tiene 32 primaveras bien llevadas y aunque su último papel haya sido el del cura, Andrés Palomares, del Estrella Polar en 'El Barco' lo cierto es que sus últimas fotos nos hacen pensar en pecado.

Que no os engañe su carita de niño bueno porque este rubiazo tiene mucho que enseñar en todos los aspectos. Y es que, aunque su especialidad sea el teatro y la pequeña pantalla, el actorazo madrileño también trabajó en el cine en el año 2000 con 'Aunque tú no lo sepas'. No nos extrañaría nada que después de ver estas fotazas más de una marca lo quisiera como modelo...

Y si te mueres por verlo como nosotros te informamos de que en estos momentos Bernabé está trabajando en la obra de teatro 'Romeo' y próximamente actuará en Mejorada del Campo (Madrid), Sagunto (Valencia), en el Festival de Almagro (Ciudad Real) y en Festival Puerta al Mediterraneo (Teruel). ¡Quién fuese su Julieta!