El pasado 25 de febrero fue un día muy especial para Beatriz Rico: la actriz cumplió 50 años. Una fecha señalada que quiso celebrar compartiendo con todos sus seguidores una imagen muy sexy donde posa desnuda. Un post que generó cientos de comentarios, y en los que muchos de sus followers la acusaron de haberse excedido con los retoques de Photoshop.

Unas críticas a las prometió plantar cara publicando una nueva foto frente al espejo, y en esta ocasión sin Photoshop. Y como lo prometido es deuda, la actriz ha cumplido su palabra y ha publicado una imagen donde posa frente al espejo sin retoques. Comparando así una imagen retocada con una que no lo está: "He llegado a leer cosas como 'es su cabeza con otro cuerpo', o 'vergüenza debería darte querer engañar a la gente con tanto Photoshop'. Cualquier foto de estudio se retoca, hasta las de las chicas de 20 años. Mientras sea elección y no impuesto, todo ok. Lo prometido es deuda!".

"Lo prometí a los que casi sufren un 'pampurrio' con el photoshop: selfies en el espejo; sí, uno va con filtro B/N del mismo móvil porque me resultaba un poco zafio en color. Oye, os tenéis que ir acostumbrando al Photoshop,eh? Y que cada uno haga de su capa un retoque digital", así se ha defendido Beatriz Rico de todas las acusaciones en su cuenta de Twitter.