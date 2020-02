Este 25 de febrero es un día muy especial para Beatriz Rico: la actriz cumple 50 años.

Una fecha señalada que la actriz ha querido celebrar compartiendo con todos sus seguidores una imagen muy sexy donde posa desnuda cubriéndose de forma sensual parte del cuerpo…

"Will Smith celebró su 50 cumpleaños saltando desde un helicóptero en El Gran Cañón del Colorado... Bien, yo voy a hacer algo más difícil a los 50: enseñar el culo... Si pensáis que por cumplir 50 años voy a hundirme, deprimirme y retozar en un pozo de conmiseración, habéis acertado... Hala, ya me habéis fastidiado el cumple, estaréis contentos, no? La factura de mi psicoanalista corre por vuestra cuenta... #happybirthday #happybirthdaytome", escribe Beatriz Rico junto a la imagen.

Un desnudo con el que la actriz demuestra que está estupenda y que aún sigue conservando una increíble figura pasados los 50. ¿No crees?