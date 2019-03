Bar Refaeli es la mujer 'más hot' del planeta, según la revista Maxim

La revista Maxim ha querido elegir a las 100 chicas más hot del planeta. Modelos, actrices, cantantes, deportistas,… Muchísima chica mona y con éxito, pero sólo una ha conseguido alzarse como la mujer más caliente para la conocida revista masculina: ¡Bar Refaeli!

La espectacular modelo encabeza esta lista llenísima de mujeres famosas y guapísimas, pero parece que para miles de hombres la israelí es la que se merece la medalla de oro. La propia Refaeli no se cree que haya sido la ‘ganadora’ de esta sexy lista: “Sabía que estaba nominada, pero nunca pensé que llegaría a ser ganadora”, comenta. “Mi agencia me llamó y me contaron todo! Estaba súper emocionada y me siento muy honrada”.

La ex de Leonardo DiCaprio admite que aunque protagoniza muchas portadas, le ha sorprendido recibir este título de ‘la mujer más caliente’. “No me acostumbro a estas cosas porque cuando me levanto me pongo mis pantalones anchos y mi camiseta, no me siento nada sexy. Así que, cuando me dicen que consigo algún título así es como… ‘WoW! No sabía que era tan sexy’”, confiesa.

Pero Bar no está sola en el ranking. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran Olivia Munn y Mila Kunis. Katy Perry, Jennifer Lawrence o Megan Fox son algunas de las chicas que conforman el top ten. Rihanna, Kristen Stewart, Scarlett Johansson o JLo no han tenido mucha suerte este año y han quedado algo apartadas de las primeras posiciones…

Muchísimos nombres, reales e irreales, ya que hay algún personaje animado en esta lista de ‘chicas hot’. Pero la reina es, sin duda, Bar Refaeli… ¿Estará contento Piqué al saber que la nueva churri que le adjudican es la más hot del planeta?