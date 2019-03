Bar Refaeli cuenta a los lectores de Maxim cómo le gusta que la conquisten...

Bar Refaeli esa diosa con cuerpo de infarto y rostro angelical vuelve a convertirse en la protagonista de la portada de la revista Maxim . La conocida publicación, dedicada al público masculino, no puede evitar darle todo el protagonismo a esta rubia de infarto. Un posado de alto voltaje que incluye declaraciones de la modelo en las que asegura que le encanta la comida... ¡Vamos! Que no es de esas modelos que controlan su dieta al máximo: “para mí, comer es una de las mejores cosas de la vida". Bueno, suponemos que comerá y luego se hinchará a hacer abdominales diarias. Pero de todos modos... ¡menuda suerte tienen algunas!

A la israelí también le ha dado tiempo a contar qué es lo primero en lo que se fija en un chico y cómo tiene que actuar para seducirla, así que coger lápiz y papel porque este bellezón no tiene dueño, señores: "Los dientes son lo primero en lo que me fijo”. También asegura que los chicos prepotentes no le gustan nada de nada. ¡Es que está chica es súper sencilla aunque parezca lo contrario!

A pesar de su impresionante físico, Refaeli no consigue que se le acerquen muchos hombres. Según cuenta, ella piensa que es porque trabaja mucho... A lo mejor sea porque con tal monumento delante más de uno se quede sin palabras, ¿no crees, Bar? Sola o acompañada, esta chica es impresionante la mires por donde la mires.