Bar Refaeli muy sexy para Passionata

Qué envidia nos da ver cuerpazos como este... Pero una marca como Passionata no puede lucir sus colecciones si no es con una impresionante chica como Bar Refaeli. De esta manera, la ex de Leonardo DiCaprio se ha convertido una vez más en imagen de la firma francesa.

Una colección de lencería muy sexy repleta de encajes, divertidos estampados y alguna transparencia que sobre una modelo como Refaeli, corta la respiración a más de uno. Y es que la israelí luce como nadie ante la cámara ponga lo que se ponga.

Aparte de ser una de las modelos más cotizadas, ha estado relacionada sentimentalmente con el actor Leonardo DiCaprio, con el que hace sólo unos días puso final a una relación de cinco años. ¿Se arrepentirá el de 'Titanic' al ver estas fotos de haberla dejado escapar?