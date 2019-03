Aurelien Febvay, el francés por el que no perderás el interés

DESCUBRIENDO A…

Esta semana os traemos a un francés que os dejará sin respiración. Su nombre es Aurelien Febvay y más os vale no olvidaros de su nombre, ya que este rubio de ojos azules va a dar mucho que hablar en el mundo de la moda. Y sino fijaos en la recopilación de fotos que os hemos traído de la que seguro no podréis quitar los ojos de encima… Oh la lá!