Aurah Ruiz revela el detalle más íntimo de su relación con Romeo Santos

Aurah Ruiz sigue dando de qué hablar aunque ya no es una cara tan visible en televisión, y ahora lo ha hecho por una confesión a través de un juego, en el que su amigo le daba varios nombres de chicos y ella tenía que contestar a varias preguntas. “¿Cuál de estos chicos crees tú que es más dotado?”, fue la pregunta estrella a la que Aurah no sabía qué responder. “Si no lo cuentas tú, lo cuento yo”, decía su amigo. A lo que la canaria respondió: “Romeo Santos, lo conozco perfectamente. He estado muchos años viéndome con esa persona”.

Su amigo, que no daba puntada sin hilo, continuaba: “Entonces, ¿confirmamos delante de todo España que tú y Romeo Santos habéis estado juntos”. “Como eso ha prescrito y ahora él tiene otra vida, lo confirmo. Fue la primera persona con la que estuve cuando se terminó mi relación con el papá de mi hijo”, afirmó Aurah en su canal. Con esto, quería dejar claro que nunca le fue infiel a Jesé Rodríguez con el cantante.

Tras su ruptura definitiva el pasado mes de junio con Jesé, después de darse la enésima oportunidad, la ex concursante de realities shows ha aprovechado y ha mandado un mensaje público a Jesé. En este le pedía pasar página sin tener que discutir en público y mucho menos creando espectáculos delante de toda la gente. “Solo te voy a pedir que separemos los caminos, y que aunque siempre estaremos conectados por lo más bonito y lo que más quiero en la vida que es Nyan, creo que ya va siendo hora de parar esto y podamos por lo menos avanzar. Nyan es lo único que tenemos en común. Sería sano que lo hiciéramos por él", expresaba la canaria. Además, ha desvelado que actualmente no puede tener una relación, pero sí que le apetece conocer a chicos y no tener que cortarse delante de nadie.

