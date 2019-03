Ashton Kutcher aparece totalmente desnudo en un programa de televisión

A Ashton Kutcher le encanta eso de mostrarse al mundo tal y como es sin pudor alguno. Tanto es así, que no dudó en quedarse en pelota picada en el programa de Ellen DeGeneres. Todavía no sabemos cuál fue la reacción de la presentadora puesto que el programa todavía no se ha emitido, pero la imagen ya está dando vueltas en internet.

Al protagonista de ‘Dos hombres y medio’ no le da vergüenza ‘na de na’. Desde luego, porque el pixelado cumple su papel a la perfección porque sino... ¡se le vería todo, todo y todo!

Desde luego, nada mejor para promocionarse que hacerlo de esta guisa... Y viéndolo sin ropa alguna, en lo único en lo que podemos pensar es en la suerte que tiene su mujer, Demi Moore, de contar con tal ‘elemento’ bajo su techo... ¡Ay omá!