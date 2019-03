Ashley Tisdale y sus pechos calientan el ambiente en el último número de Maxim

Ashley Tisdale sabe muy bien cómo calentar al personal y en esta ocasión lo hace protagonizando un reportaje de auténtico infarto. Ha sido la revista Maxim la encargada de inmortalizar a nuestra rubia preferida, dando lugar a unas imágenes donde podemos verla divirtiéndose, jugando y corriendo por la playa y, como no, enseñando ‘cacho’.

Y es que, con ropas de lo más minúsculas o incluso tapando sus encantos delanteros con una chupa de cuero entreabierta, la actriz se deja ver de arriba abajo y de lado a lado tal cual la naturaleza la trajo al mundo: ¡perfecta a más no poder!

Pero además de estas imágenes playeras, Ashley también tuvo tiempo para protagonizar una entrevista para la publicación, en la que habló sin tapujo alguno de sus secretos o su experiencia con algún que otro fan. “Una vez publiqué en Instagram una foto mía despertándome y al día siguiente un hombre mayor fue a casa de mis padres diciendo que él no se iba a ir de allí hasta que me viese. Me planteé: ¿Debería haber subido esa foto mía en la cama?”, cuenta una profundísima y filosófica Ashley…

Sin duda, poco o nada queda de aquella niña Disney que le catapultó a la fama. Ahora es una mujer hecha y derecha y se encuentra inmersa en papeles que mucho distan de los que acostumbrada. Como ‘Scary Movie 5’, donde comparte set con la polémica Lindsay Lohan. Eso sí, haga lo que haga… ¡Ella siempre está perfecta! ¡Menudo pibón!