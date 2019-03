Ashley Greene promociona 'The Boom Boom Room' muy ligerita de ropa

SU POSADO MÁS 'HOT'

Ashley Greene es una de las mujeres más deseadas a nivel mundial y ha querido demostrar por qué millones de personas se rinden a sus pies. La ex de Joe Jonas ha posado así de sexy para una conocida revista aprovechando la promoción de su última película, 'The Boom Boom Room'. Las imágenes son soprendentes no sólo por lo guaperrísima que está la actriz, sino por el gran parecido que tiene con su amiga, Kristen Stewart… ¡Son como dos gotas de agua!