Ashley Benson se convierte en la portada de 'Cosmopolitan' sacando a relucir su lado más pícaro

La guapa actriz Ashley Benson es la encargada de protagonizar la portada del número de marzo de la reconocida revista 'Cosmopolitan', donde además de sacar su mejor sonrisa, ha querido sacar a relucir su lado más sincero hablando sobre los perjudiciales que son los vicios como las drogas o el alcohol.

"En mi familia hemos pasado por momentos muy duros debido a problemas con el alcohol y las drogas. He sido testigo de cómo las adicciones arruinan vidas por completo e incluso he visto cómo pueden llevar a que alguien acabe en la cárcel. Una vez que empiezas a consumir una droga, estás perdida. Por eso no quiero empezar nunca, y ni siquiera me he visto tentada. Cuando hay un problema así en tu familia, te das cuenta de lo poco glamouroso que es, y yo nunca querría perder el control de mi cuerpo", declara en la revista.

La joven estadounidense, además, ha confesado que rechazaría cualquier proyecto en el que tenga que desnudarse 'porque sí'. En la película 'Spring Breakers' quiso demostrarlo. "No quiero hacer un desnudo gratuito. Las chicas están mucho mejor en ropa interior o camiseta, dejando el resto a la imaginación. Siempre dejo claro que tengo un límite. Todo el mundo intenta presionarte y es fácil que te convenzan. Pero si me ocurriera, yo saldría del rodaje, y eso es algo que no todo el mundo se da cuenta de que puedo hacer", explicaba Benson.

Actualmente, Ashley está centrada en su trayectoria como actriz, mientras en lo personal ha querido querido dar una tregua a su relación con Ryan Good: "Ryan es una de las personas más fuertes que he conocido, siempre tiene los pies en la tierra y es una influencia muy positiva para la gente. Nos hemos dado un tiempo porque era muy duro. Yo trabajo todo el día, estoy siempre fuera, así que la mayor parte de nuestra relación se desarrollaba a través del teléfono".

Mientras encuentra a su auténtico príncipe azul, seguro que Ashley continúa deleitándonos copando páginas de revistas y a través de la gran y pequeña pantalla.