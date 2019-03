Aschwin Wildeboer, un dios de las aguas

De padres holandeses pero más español que el jamón. Aschwin Wildeboer nos ha sorprendido entre todos los deportistas de estos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Este nadador profesional nos ha enamorado por su cara, por sus rasgos y por ese cuerpo que tanto esfuerzo le ha costado esculpir. Se merece la medalla de oro, de plata, de bronce... ¡y porque no hay más!

Sólo tiene 26 años y, aunque descubramos ahora a este guapérrimo, lo cierto es que son sus terceras olimpiadas. Ya participó en Atenas del 2004, junto a su hermano Olaf con el que representó a España: y en las de Pekín en el 2008, donde quedó en séptima posición en las categorías de 100 y 200 metros espalda. Si es que, es normal que con las palizas que se pegará a diario para nadar cual pececillo luzcan en cualquier olimpiada esos dorsales y oblicuos.

Tenemos el privilegio de que Aschwin pertenezca al equipo olímpico español, con el que ha batido más de un record. ¡Menudo dios del Olimpo! En el 2008 batió el récord mundial de los 100 metros espalda, y también consiguió la medalla de oro de los 200 metros en el Campeonato de Europa de piscina corta de Croacia. Más tarde, en 2009, superó el récord europeo y a su vez el récord del mundo de los 100 metros espalda. ¡Ahí queda eso!

En estas olimpiadas de Londres no ha tenido tanta suerte, ya que no consiguió clasificarse para las semifinales de 200 metros espalda. ¡Pero a nosotros eso no nos importa! desde aquí le subimos al podio, le ponemos la medalla de oro y le hacemos la ola dentro de la piscina si hace falta. Y a tí, ¿qué te parece este decubrimiento acuático?