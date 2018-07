Aunque esta no es la primera vez que Ariel Winter rompe con su novio, Laurent Claude Gaudette, parece que esta vez podría ser la definitiva tras más de dos años juntos.

Ha sido gracias a un unfollow en las redes sociales lo que ha hecho desatar todos los rumores. Un sinfín de especulaciones a las que Ariel ha querido plantar cara publicando un mensaje en su cuenta de Instagram recuperando un momento de Kim Kardashian durante el rodaje de su programa 'Keeping Up with the Kardashians'.

Y no solo eso sino que la actriz de 'Modern Family' ha decidido estrenar su nueva soltería disfrutando de unos días de playa a bordo de una lancha donde ha presumido de cuerpazo que más tarde ha compartido con todos a través de sus redes sociales.