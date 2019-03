Ariel Winter muestra su apoyo a Kim Kardashian posando en bikini

LA ACTRIZ AGRADECE EL BONITO GESTO DE KIM KARDASHIAN

Ariel Winter siempre se ha mostrado una fiel defensora del cuerpo de la mujer, tanto con sus defectos como virtudes. Por este motivo, la actriz de 'Modern Family' no dudó en defender a Kim Kardashian cuando todo el mundo le atacaba por su posado desnudo en Instagram. A raíz de esto, Ariel ha recibido un precioso detalle de la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians', además de tomarla de ejemplo y posar muy sexy en su cuenta social.