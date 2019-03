Anthony Gallo, la tableta que te comerías cachito a cachito

Esta semana agárrate a la silla porque vienen unos músculos de tal envergadura que van hacer temblar al mundo. Jueves tras jueves descubrimos a un machote de esos que nos alegran el día y nos hacen aflorar las fantasías más calientes que guardamos en nuestra cabeza, pues bien, esta semana ya tenemos sujeto para que dejes volar tu imaginación.

Descubrimos a Anthony Gallo, un modelo neoyorkino de 33 años que nos ha conquistado nada más verle, y es que Anthony ha llegado para dar una 'master class' de cómo ser un bombón al que nadie pueda resistirse.

Abdominales, brazos, cara, piernas… no hay nada que este modelo tenga feo. Con unos músculos que podríamos llegar a considerarle el 'Himan' de las pasarelas, este mulato va cortando el hipo a cada paso.

Es uno de los modelos más sensuales e irresistibles que puedan existir. Su belleza exótica, su adorable color de piel y su cuerpo tan perfecto hacen de él todo un trofeo para los diseñadores. Ha modelado para firmas como 'Pepe Jeans' o 'Abercrombie and Fitch' y ha posado para algunos de los objetivos más famosos como los de Mike Ruiz, Bell Soto o RickDay. Hasta la mismísima Rihanna quiso que este bellezón diese un poquito de calor a su videoclip Take a Bow. ¿Y es que quién no querría tener a este moreno bien cerquita? ¡¡¡Me lo pido!!!