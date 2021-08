El antes y el después de Makoke tras someterse a un aumento de glúteos

A sus 51 años Makoke presume de una figura de escándalo. Desde muy joven ha sido conocida por su espectacular anatomía. Es por eso que en sus redes sociales comparte fotos presumiendo de su cuerpazo. Ahora la colaboradora de televisión está disfrutando del verano en sitios de playa como Ibiza o Marbella, aprovechando los rayos de sol y cargando pilas para el futuro. Así, recientemente sorprendía a sus followers con una nueva aventura: un tratamiento estético para realzar sus glúteos con ácido hialurónico.

La ex mujer de Kiko Matamoros ha compartido un video del proceso: "¿Me habéis notado algo diferente en los glúteos? Después del "Efecto Push Up" he decidido dar un paso más y he probado el aumento de glúteos con ácido hialurónico ¡¡¡¡Estoy emocionada con el resultado!!!", escribía junto al video. Tras realizarse el tratamiento "Efecto Push Up", al que también se sometió Alejandra Rubio en la misma clínica, Makoke ha seguido con un aumento de volumen que,según afirma la clínica: Sse está convirtiendo en un tratamiento estrella este veranito".

Este aporta volumen sin pasar por el quirófano, tiene una duración de 30 minutos y según la clínica el efecto es inmediato. El precio del proceso se encuentra entre los 3.200 euros aproximadamente, aunque la modelo no habrá tenido que pagar nada ya que se trata de una colaboración con la clínica estética.

Makoke ha mostrado el antes y el después de la operación, donde se ve el increíble cambio en su figura que "ha quedado muy bonito y natural", añade. Pero la influencer asegura que va a seguir haciendo deporte y yendo al gimnasio para mantener su vida fitness.

Seguro te interesa…

Makoke anuncia que se convertirá en abuela a los 51 años