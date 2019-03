Anne Hathaway se desnuda en el nuevo número de la revista Harper’s Bazaar

Anne Hathaway se cuela este mes en los quioscos de todo el mundo gracias al nuevo número de la revista Harper’s Bazaar. La actriz se ha mostrado así de sexy en una sesión de fotos que nos ha dejado con la boca abierta y que seguro que conquistará a más de uno de los lectores de esta prestigiosa publicación.

Hathaway además se ha sincerado durante una entrevista muy interesante en la que ha hablado sobre sus éxitos y sus fracasos profesionales: “Aunque he vivido grandes éxitos en mi trayectoria profesional, la verdad es que no me ha resultado sencillo, así que todavía toco madera. Mucha gente me ha dicho: ‘No tienes lo que buscamos, así que no puedes interpretar este papel".

Y añadía: “También he escuchado varias veces que no soy sexy, por lo que me quedo pensando: ‘Puedo ser muchas cosas, pero que no me guste ir por ahí provocando no significa que no pueda convertirme en la persona adecuada para un papel concreto. De eso se trata, uso mi imaginación y mi físico para convertirme en otra persona’. En cierta manera sí que me he atrevido a desafiar a quienes pensaban que no era capaz de hacerlo”.

Pero ahí no ha quedado todo, ya que la actriz también ha hablado de cómo conoció a su pareja con el cual está pasando por uno de sus mejores momentos: “Desde el primer segundo ambos nos dimos cuenta de la conexión tan especial e intensa que compartíamos. Y mejora cada día. Es muy amable y cariñoso conmigo”.