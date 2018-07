Anna Simon incendia las redes sociales con este posado en bikini

Anna Simon ha querido agradecer a sus seguidores los mensajes que ha recibido por su 35 cumpleaños y lo ha hecho de la manera más 'hot'. La colaboradora de 'Zapeando' ha publicado una instantánea donde aparece posando en bikini luciendo una figura perfecta. Esta foto, en la que aparece con un sombrero de paja, unas gafas de sol y un bikini con estampado floral, ya cuenta con 35.000 likes y 894 comentarios en su cuenta de Instagram.

Ahora mismo se está tomando un descanso de su ajetreada agenda y está disfrutando de sus vacaciones junto a los dos amores de su vida, sus perros Rym y Roco, con quien está compartiendo estos días de relax.

Estos últimos meses no han sido fáciles para la presentadora, ya que ha tenido que enfrentarse a infinidad de críticas por parte de los usuarios de las redes atacando su figura por estar demasiado delgada. Incluso uno de ellos la acusó de sufrir anorexia, a lo que ella respondió: "Estoy sana, mi nueva imagen se debe a un cambio en mi dieta y al deporte. Comía fatal y ahora me dedico a comer mejor, y cuando estoy más sana es cuando se habla de que no lo estoy, es algo contradictorio. Hay palabras que se dicen con mucha facilidad, como extrema delgadez, anorexia… y creo que hay que tener un poco más de respeto porque hay personas que sufren mucho con eso", contestaba Simon.

Aunque ahora está estupenda, Anna no descarta hacerse algún retoque en un futuro: "Por ahora, no siento la necesidad de retocarme. Aun así, estoy súper a favor de las intervenciones estéticas. En el futuro, no descarto operarme y retocarme, en el momento en el que haya una parte de mi cuerpo con la que no esté cómoda", decía en una entrevista para LOC.