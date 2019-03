Anna Kournikova: "El matrimonio no es importante para mí"

La ex estrella del tenis, Anna Kournikova, es una mujer muy moderna y a ella lo de casarse como que no va con ella. La chica de Enrique Iglesias ha confesado que el matrimonio no entra en sus planes y que para ella no es importante.

Desde que se conocieron hace más de diez años, la pareja ha sido una de las relaciones más estables del panorama celebrity y siempre han mostrado estar locos el uno por el otro. Ella está encantada con su Enrique y lo único que quiere es seguir siendo feliz con su churri y disfrutar de él al máximo.

La joven parece tener una mentalidad muy liberal y así lo demuestra. " Yo creo en un compromiso liberal, abierto. Un compromiso basado en el respeto de los unos a los otros". Vamos, que para ella el matrimonio no parece importarle un pimiento.

Pero a pesar de no tener ni pizca de ganas de pasar por el altar, si le hablan de tener churumbeles la cosa cambia. "Sin duda, quiero tener hijos y, sino tengo los míos propios, adoptaré. Me encanta cuidar de las personas". Sí, sí Annita, pero de lo de cuidar de tu chico hasta que la muerte os separe no pareces tenerlo tan claro...