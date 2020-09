El nuevo retoque estético de Anita Matamoros tras sus últimas operaciones de pecho

En esta última semana, Anita Matamoros ha sido uno de los temas centrales de programas del corazón por la tensa relación que existe en estos momentos con su padre Kiko Matamoros. Ella, como viene siendo habitual, prefiere no pronunciarse sobre estos temas, y centrarse en su trabajo en redes sociales y en sus seguidores.

Precisamente en su cuenta de Instagram y dirigiéndose a sus seguidores, la pequeña de los Matamoros ha hablado sobre el último retoque al que se ha sometido en una conocida clínica de medicina estética de Madrid. La joven, que se ha tenido que operar el pecho tres veces por problemas que tuvo a la hora cicatrizar, ha decidido borrarse con láser las cicatrices de su última operación.

Antes de acudir a la clínica, Anita ha decidido pasar por su peluquería para alargar su melena. Tras su último cambio de look con el que la joven sorprendió a todos hace unas semanas, parece que la joven no ha quedado del todo satisfecha: "Pues primera parada, otra vez peluquería, me veo el pelo muy corto y ya sabéiss que yo soy de melena larga y voy a por ella", confesaba la influencer a sus más de 600.000 seguidores.

