Andrea Moscon, el italiano con el que te perderías en la 'dolce vita'

Su cara de niño le delata, solo tiene 22 años, pero sus abdominales a base de muchas horas de gimnasio y deporte lo convierten en todo un hombretón. Andrea Moscon viene importado desde Italia y con él está asegurada 'la dolce vita'. Aunque todavía no ha firmado un contrato con ninguna gran marca, ya ha protagonizados varios editoriales de moda en su país como para la revista Vanity Teen.

El modelo no duda en llenar su perfil de Instagram de fotos donde demuestra todo su potencial esperando que le llegue su gran oportunidad. Además, no duda en hacerse videos quitándose la ropa. En sus provocadoras fotos donde no deja casi nada a la imaginación demuestra que está encantado de haberse conocido y está orgulloso de su maravilloso físico. ¡No saben lo que se pierden los cazatalentos! Moscon es entrenador personal y en su tiempo libre le encanta viajar a paradisiacas playas, cuida rigurosamente su dieta a base de proteínas para mantenerse en forma incluso en su tiempo libre intenta hacer deporte. ¡Qué obsesión!

Pero eso no es todo, a pesar de estar muy atareado con su físico, Andrea es muy detallista y no duda regalar a su progenitora flores por el Día de la madre definiéndola como "el amor de su vida". ¡Nos encanta!