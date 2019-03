Andrea Guasch, la novia de Álex Lecquio, pillada en 'topless' en playas ibicencas

Desde que Álex Lecquio presentara en sociedad a su novia, Andrea Guasch, el día de su cumpleaños, la chica se ha convertido en objetivo de los flashes. Y es que ser la nuerísima de Ana Obregón, además de actriz, tiene su aquel.

Álex y Andrea han disfrutado de unas vacaciones ibicencas de lo lindo. Ya los vimos retozando en las hamacas, tomando el sol, dándose cremita, echándose fotitos y remojándose en el agua. Lo que no habíamos visto hasta el momento eran los 'encantos' que habían enamorado al hijo de Anita. Y como no iba a ser de otro modo, la revista 'Interviú' ha sido la encargada de sacarlos al descubierto...

Se ve que a Andrea esto de las marcas blancas no le gustan ni un pelo y, por eso, dejó su 'pechamen' al aire para que cogiera color. Momento que aprovecharía cualquier avispado paparazzi para captar las 'domingas' de la Guasch.

¿Qué habrá pensado Anita de estas imágenes? Porque no es por nada, pero esta chica no sólo le ha 'robado' al niño de sus ojos, si no que también le está 'robando' portadas... ¿Cómo llevará la Obregón no ser el centro de todas las miradas?