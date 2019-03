André Ziehe, el brasileño por el que no saldrías de la cama para cumplir tus fantasías

¡Ya estamos a jueves! Y eso significa un nuevo bombón a nuestra galería más 'hot'. Se trata de André Ziehe, un cañonazo brasileño de 30 años con una trayectoria profesional muy internacional. Este cuerpazo ha modelado para los principales diseñadores, tanto para sus desfiles como para sus campañas publicitarias.

Su seña de identidad es su cuerpo fibroso, con una marcada tableta de chocolate, un rostro de marcada mandíbula y una mirada pícara que enamora a cualquiera. ¡No es de extrañar que sus mejores posados sean en ropa interior!

Hemos hurgado en las redes sociales de este joven tan sexy y hemos descubierto que le encanta la naturaleza, los deportes, el arte, viajar, la música y la fotografía. Seguro que se mata en el gym para tener ese cuerpo de escándalo, pero es muy sano y se alimenta muy bien. ¿Quién no le querría como compañero de todas estas actividades? Aunque no sepamos su estado civil, estamos seguros de que pretendient@s no le faltan a este bombón.

Y es que con este brasileño... ¿No te dejarías enredar entre las sábanas para que cumpliera todas tus fantasías?