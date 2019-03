André Hamann, el alemán que convertiría tus noches en una auténtica delicia...

Esta semana descubrimos a André Hamann un modelo alemán de esos que cortan el hipo cuando pasan. Y es que con ese estilo modernista, André se ha hecho un hueco grande en el mundo de la moda.

Atrás han quedado los modelos clásicos de cuerpos esculturales y caras de porcelana, ahora la moda también llega en el mismo cuerpo de los modelos.

Lo de André Hamann en el mundo de la moda es algo de pura casualidad. Este alemán triunfó hace tan solo dos años cuando se le acercó un modelo durante un viaje a Viena y le dijo que tenía potencial para ello, Hamann no se lo pensó dos veces y ahora puede presumir de tener una envidiable carrera profesional desfilando ya para las mejores firmas.

Hace poco también se lanzó al mundo empresarial con el lanzamiento de su línea de ropa 'We are freaks'. Y es que con esa cara, ese torso, esos labios… Y ese estilo tan característico no hay nada ni nadie que pueda resistirse a los encantos de Hamann.