André Costa, el sexy modelo que aparece en el videoclip de Ricky Martin y Maluma

¡MENUDO TRÍO!

Seguro que todo el mundo se está preguntando quién es el 'morenazo' que acompaña a Ricky Martin y Maluma en el videoclip de 'Vente Pa Ca', pero no temáis, que ya sabemos quién es. Su nombre es André Costa, es un modelo portugués que ha colaborado con algunas firmas como Dolce&Gabbana o Calvin Klein. No es la primera vez que algún famoso cantante le llama para aparecer en alguno de sus videoclips, sino que también lo hizo la mismísima Jennifer Lopez para el single 'I love you, Papi' y Paulina Rubio para 'Mi nuevo vicio'. ¿A que quieres saber más de él? ¡Sigue leyendo!