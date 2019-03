Anatoly Goncharov, el modelo ruso con el que no pasarás frío aunque sea invierno

Anatoly Goncharov tiene todas las cualidades para arrasar entre las marcas principales de ropa interior masculina. Guapo a rabiar, abdmoniales marcados y muchas ganas de comerse el mundo. ¡Seguro que lo consigue!

El ruso es aficionado al fitness y los videojuegos y para cuidar su cuerpo no duda en levantar pesas, practicar natación y llevar una alimentación sana. En su cuenta de Instagram deleita a todos sus seguidores con sus fotos en calzoncillos y sin ellos. ¡Menudo pícaro!

Su belleza no pasa desapercibida y el fotógrafo ruso Serge Lee no ha dudado en capturar su atractivo para deleitarnos con sus encantos. A pesar del frío que hace en su país natal, el modelo no duda en quitarse la ropa para que disfrutemos de sus abdominales.Además en su tiempo libre le encanta viajar. ¿Quién no le acompañaría en una de sus aventuras?