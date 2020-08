Anabel Pantoja muestra su cuerpo en bikini brasileño en su foto más reivindicativa: "Me veía ridícula y gorda"

Anabel Pantoja ha dejado atrás los miedos e inseguridades y ha compartido un último post en el que ha demostrado su seguridad y lo bien que se siente. A pesar de las críticas que ha recibido en determinadas publicaciones en las que aparece luciendo su figura bikini, eso no ha frenado a la colaboradora de televisión a subir este par de fotografías presumiendo de trasero con una braga brasileño, con las que ha lanzado un reivindicativo mensaje y que vehementemente han aplaudido sus fans.

''Hace un par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de bikini, que, por cierto, me encanta. Me veía ridícula, gorda, me iba a mirar todo el mundo y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti y, sobre todo, ¡verte buenorra! (Cierto que tengo que bajar algunos kilos porque aún me creo que estoy confinada... igualmente soy esta que veis)'', es el mensaje que ha escrito junto a las instantáneas en las que se ha armado de valor y donde ha querido exponer una reflexión personal que su séquito de fans ha alabado.

De espaldas y en bikini de tanga a rayas es cómo ha posado en la primera fotografía donde se le puede apreciar perfectamente el trasero. Sin embargo, en la segunda ha querido posar de frente y luciendo una sonrisa de oreja a oreja para evidenciar que, tras tiempo de lucha, a día de hoy, se acepta y se quiere tal y como es. ¡Dale al play en el vídeo de arriba para ver estas comentadas imágenes!

Sus 2,1 millones de fans han querido elogiar este reivindicativo, pero a su vez imponente posado y le han hecho saber lo impresionante que está. ''Pibón'', le ha comentado su primo Kiko Rivera o "Estás perfecta porque te quieres a ti misma y enseñas tu alma al que te conoce, así que ole, ole y ole", le ha escrito la madre de la influencer Dulceida, Anna Pascual.

