Ana Fernández y Adrián Roma protagonizan su sesión de fotos más sexy

Ana Fernández ha encontrado de nuevo la estabilidad emocional al lado del vocalista del grupo Marlon, Adrián Roma. La actriz vuelve a sonreír después de perder a su novio, Santi Trancho, en un accidente de tráfico. "El 2016 se está portando muy bien conmigo, me han llegado regalos maravillosos para una chica de mi edad", reveló en una entrevista sobre su relación. Además, la intérprete de Amar es para siempre no duda en dedicarle bonitas frases al cantante en las redes sociales: "You are my sunshine".

Aunque intenta ser siempre reservada sobre sus temas personales, no puede esconder que se encuentra en un momento feliz al igual que su chico. Ambos no dudan en publicar fotos en las redes sociales de sus planes y el último ha sido posar para Valero Rioja muy sexys. La actriz lleva un sujetador negro con encaje gris, una chaqueta abierta y vaqueros, mientras que su chico va con su inseparable sombrero, chaqueta de cuero abierta que deja al descubierto su tatuado torso y vaqueros también oscuros. La pareja ha demostrado que la cámara les quiere y el fotógrafo ha sabido sacar todo su potencial. "No creo que sea una chica que suene por protagonizar portadas de revistas en plan sexy; no soy muy de posar en lencería", ha afirmado la protagonista de 'Sólo química'.

Pero no es la primera vez que saltan chispas entre la pareja. En el último videoclip del grupo Marlon, 'Haz conmigo lo que quieras', Adrián no se puede resistir a los encantos de Ana donde la actriz provoca a su chico."Es cierto que en el videoclip puede parecer algo más sugerente por la iluminación pero, la verdad, es que llevaba una camiseta básica y un culotte deportivo", concluye.