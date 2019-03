Alyssa Milano protagoniza un 'vídeo sexy' por una buena causa

Alyssa Milano ha causado un gran revuelo al publicar ella misma a través de las redes sociales un vídeo muy subidito de tono. "Mi vídeo sexual se ha filtrado. No estoy segura sobre qué decir. Voy a enviar el enlace yo misma para tratar de controlar la situación", lanzaba a través de Twitter. Para tranquilidad de tod@s, no se trata de un vídeo porno casero como se vende, es la nueva campaña de 'Funny or Die' para frenar el conflicto que vive Siria en estos momentos y que parece que la sociedad mantiene en un segundo plano.

En la grabación, la actriz aparece retozándose con un chulazo sobre una cama repleta de pétalos de rosa... Durante ese momento tan pasional, la actriz golpea accidentalmente la cámara que finalmente termina enfocando hacia el televisor donde se pueden apreciar los violentos episodios que está sufriendo la sociedad siria. Mientras, en un espejo apreciamos a la pareja en la cama, todo muy erótico pero con un único fin social.

Milano, embajadora ademásd de Unicef, ha querido mostrar así su oposición al conflicto que se está viviendo en Siria, por lo que el 'supuesto' vídeo porno casero es ya uno de los más vistos y comentados en EEUU, ¿concienciará a la población para que estén pendientes de lo que es verdaderamente importante?