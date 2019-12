Cómo nos gustan cuando las influencers o las famosas muestran la verdad que se esconde detrás de sus fotos perfectas de Instagram, y la última en sumarse a esta lista ha sido la presentadora Alyson Eckmann.

Alyson Eckmann ha publicado dos instantáneas desnuda donde muestra cómo cambia su cuerpo de una foto normal, captada de forma natural, a una estudiando la postura para que su cuerpo luzca perfecto.

Un post con el que la presentadora hace una importante reflexión motivando así el 'body positive' de aceptarse tal y como uno es. Y es que como ella misma admite, qué más da haberse tenido que comprar ropa porque ha subido de talla si se siente mejor que nunca…

"Instagram vs Real Real Life (cuando miras fotos de hace meses y te das cuenta de que realmente te veías genial, así que tal vez ahora que eres tan duro contigo mismo porque pesas un poco más, ¿probablemente también te ves genial?) Somos MUY duros con nosotros mismos y necesitamos relajarnos. Si eres feliz y saludable y tienes energía, ¿por qué el estrés? ¿He tenido que comprar casi toda la ropa nueva en los últimos dos años porque he subido algunas tallas pero nunca me he sentido mejor conmigo misma? Así que vete a pescar", escribe Alyson Eckmann junto a las imágenes que te mostramos en el vídeo, ¡dale al play!