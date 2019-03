Alex Sewall, el nuevo chico Ralph Lauren que te dejará sin aliento

Alex Sewall llega para quedarse. Su última campaña para Ralph Lauren ha consagrado su carrera como modelo. Pero antes ya había trabajado para Versace o Tom Ford. No nos extraña que haya sido fichado por estas marcas después de ver todo su potencial.

Aunque la descripción es manida, ojos azules, cuerpo perfecto y cara aniñada, Sewall tiene sello propio y un físico de todo, menos vulgar. "Haz algo hoy que en tu futuro puedas dar las gracias", con este lema Alex promete conseguir su sueño, vivir de la moda.

La agencia Ford Men lo representa y por ahora ha conseguido que su carrera despegue. Pero no se puede negar que el chico tiene materia prima de sobra. Aunque no sabemos si está soltero, a más de uno no le importaría pasar el verano al lado de semejante maromo. ¡Me lo pido!