Alex Kotze y Charlie Kotze, los gemelos por los que ir al 'gym' te gustará por partida doble

Esta semana el 'Descubriendo a'… viene por partida doble, y es que si ya descubrir a un 'buenote' está bien, ¡imagínate a dos! Sí, sí, esta semana descubrimos a dos gemelos a los que la genética ha tratado muy bien, y por duplicado: los gemelos Kotze.

Alex Kotze y Charlie Kotze son dos modelos profesionales de fitness y entrenadores profesionales. Y como buenos deportistas les encanta cuidar su salud, su físico y entrenar muy duro.

Estos guapos gemelos nacieron en Ciudad del Cabo, en África del sur, y son un auténtico escándalo. Desde que sus atributos se transformaron en los de dos auténticos Adonis, no les falta trabajo, han posado para varias marcas de ropa y además arrasan con su canal de You Tube. ¡Cómo no siendo tan, tan, tan sexys!