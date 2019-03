Alessandra García-Lorido, hija del actor Andy García, triunfa como modelo 'curvy'

Las medidas perfectas y las tallas minúsculas están llegando a su fin, o por lo menos en una parte del mundo de la moda que está despuntando últimamente.

Ahora las medidas 90-60-90 se están sustituyendo por otras mucho más reales y las modelos con curvas están siendo muy demandadas. Una de las últimas tops que está triunfando como modelo 'curvy' es la hija del popular actor cubano Andy García.

Uno de los últimos trabajos de Alessandra García-Lorido, de 24 años, ha posado para el número de Navidad de la revista 'SliNK', especializada en moda y estilo para mujeres con curvas. Así, la joven saca toda su belleza a relucir con ese poderío que derrocha por los cuatro costados en lencería, bikini o lo que haga falta. ¡Porque la curva es bella!

La modelo comentó para la revista 'People' que este trabajo le ha ayudado a sentirse sexy: "Posar ha sido la mejor camino para sentirme orgullosa con mi cuerpo", y añade que esta sensación es algo que toda mujer puede sentir: "Todas las mujeres pueden ser sexys".

Este no es el único trabajo donde la top ha tenido éxito Alessandra ha fichado para importantes agencias de modelos en Nueva York, Londres y Milán y trabajado para campañas de 'H&M', firmas de bañadores o la marca 'Healthy Is The New Skinny'.